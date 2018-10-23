محافظ البحر الأحمر يهدى رئيس وزراء أستونيا درع المحافظة

أهدى اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، رئيس وزراء أستونيا جوري راتاس، درع المحافظة، وذلك خلال إجازته السنوية التى يقضيها بمدينة الغردقة على هامش الزيارة التي قام بها الأخير لديوان عام المحافظة.



وفي بداية اللقاء، رحب المحافظ برئيس الوزراء، موجها الشكر له على اختيار المدينة لقضاء إجازته هو وأسرته بها، مستطلعا آراءه حول المدينة.



وأكد رئيس وزراء أستونيا أن المدينة من أفضل الأماكن التى زارها على الإطلاق، مشيدا بالطمأنينة التى شعر بها أثناء تواجده هو وأسرته بالغردقة وسيقوم بزيارتها مرات عديدة للاستمتاع بكل مميزاتها.



واستعرض المحافظ مدى إمكانيات المحافظة التى تؤهلها إلى جذب المزيد من السائحين من مختلف بلدان العالم للاستمتاع بأفضل طقس دافئ لا تتمتع به دول أوروبا، والتى تمكنهم من الاستمتاع بالبحر فى جميع فصول السنة.

