الأرصاد: سقوط أمطار خلال ساعات على السواحل الشمالية.. فيديو

قال الدكتور احمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اليوم، مع وجود سحب كثيفة على أغلب أنحاء الجمهورية، ووجود الشبورة المائية.



وأضاف "عبدالعال"، في مداخلة هاتفية، لبرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم "الثلاثاء"، أنه بعد ساعات قليلة تسقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، وبعد ظهر اليوم تتقدم الأمطار للداخل لتصل إلى بعض محافظات الوجه البحري.



وتابع: أنه من المتوقع أن يكون هناك أمطار خفيفة غدًا "الأربعاء" على القاهرة، وأمطار غزيرة على السواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد يومي الخميس والجمعة.



وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية إلى أن كثافة الشبورة المائية تزيد مع تزايد فرص سقوط الأمطار، محذرًا السائقين على الطرق بتوخي أقصى درجات الحذر وتقليل السرعة حفاظًا على الأرواح.

