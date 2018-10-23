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رياضة

موعد مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس بدوري الأبطال والقنوات الناقلة

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:09 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يستضيف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، نظيره يوفنتوس الإيطالي، في مواجهة نارية، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المواجهة النارية بين الشياطين الحُمر والسيدة العجوز، اليوم، الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة:
beIN SPORTS HD 1
BT Sport 2 / HD
Club RTL
M4 Sport
CBC SPORT HD
Movistar Liga de Campeones HD3
Varzish Sport HD
RMC Sport 2
Polsat Sport Premium 1 HD

كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أعلن تعيين الحكم الصربي ميلوراد مازيتش، لإدارة المباراة بين الشياطين الحُمر والسيدة العجوز.

وأسفرت القرعة على وقوع مانشستر يونايتد ويوفنتوس في المجموعة الثامنة بجانب كل من فالنسيا الإسباني، ويانج بويز السويسري.

ويتربع يوفنتوس على عرش المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق نقطتين على مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الثاني، بينما يحتل فالنسيا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، فيما يحتل يانج بويز المركز الأخير بلا أي نقاط.
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