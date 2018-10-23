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أخبار العالم

إصابة 3 مدنيين في انفجار سيارة مفخخة جنوب الموصل

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:07 ص
صدى البلد
أ ش أ
أصيب 3 مدنيين بجروح متفاوتة اليوم الثلاثاء فى انفجار سيارة مفخخة في سوق ناحية القيارة جنوب الموصل .
ذكر ذلك مصدر أمنى عراقي لقناة (الإخبارية) العراقية .

وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد في وقت سابق، بمصرع شرطى وإصابة 5 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة بقرية /الجرن/ التابعة لناحية الشورى جنوبي الموصل.

وفى سياق آخر، أعلن إعلام قوات الحشد الشعبي في العراق اليوم الثلاثاء العثور على مخبأ للألغام في محافظة نينوى.
وذكر إعلام الحشد الشعبي ـ في بيان أوردته قناة (الإخبارية العراقية) ـ أنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة نفذت قوة من الحشد الشعبي في محور نينوى عملية أمنية أسفرت عن العثور على مخبأ للألغام يحتوى على ٤٧ عبوة ناسفة مدفونة تحت الأرض شرق قضاء البعاج.

يذكر أن الحشد الشعبي ينفذ بين الحين والآخر عمليات أمنية في إطار استراتيجية لإنهاء أي وجود لخلايا نائمة تابعة لتنظيم لداعش وتأمين المناطق من المخلفات الحربية .

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