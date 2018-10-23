ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مصدر: السعودية توقع صفقات بخمسين مليار دولار في النفط والغاز والبنية التحتية

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 03:04 م
صدى البلد
رويترز
قال مصدر مطلع إن السعودية تعتزم توقيع اتفاقات بأكثر من 50 مليار دولار في قطاعات النفط والغاز والصناعات والبنية التحتية خلال مؤتمر استثمار في الرياض اليوم، الثلاثاء.

وأوضح المصدر أن الصفقات ستوقع مع شركات من بينها ترافيجورا وتوتال وهيونداي ونورينكو وشلومبرجر وهاليبرتون وبيكر هيوز.

وستشمل الصفقات إنشاء مصهر للنحاس والزنك والرصاص مع مجموعة ترافيجورا، واتفاقا مشتركا لتشييد مجمع بتروكيماويات متكامل ومنطقة لأنشطة المصب ضمن المرحلة الثانية من مصفاة ساتورب المملوكة ملكية مشتركة بين أرامكو السعودية وتوتال، واستثمارات في محطات الوقود بين أرامكو وتوتال أيضا.
loading...

ترشيحاتنا

في عيد ميلاده.. سر انفصال كمال أبو رية وماجدة زكي

العاهل السعودي يتسلم رسالة من الرئيس السيسي

تعرفي على النظام الغذائي لـ بلقيس لاستعادة رشاقتها بعد الولادة

موعد مباراة الأهلى ووفاق سطيف بدورى الأبطال والقنوات الناقلة

عائلة مي حلمي تمنعها من استخدام هاتفها لهذا السبب

علي عبد العال لأحد النواب: سيكون لك دور سياسي كبير

هاني الناظر ينصح بشرب الماء بالليمون قبل النوم لهذا السبب

أسباب المرض المصابة به مي حلمي بعد إلغاء حفل زفافها

غرق رضيع داخل إناء ماء بعزبة أبو سيف في البحيرة

الداخلية: ضبط أكبر مزور للمحررات الرسمية بالصف.. صور

شاهد.. تعليق متحدث التموين على تصريح الوزير حول الطماطم

كارتيرون يستقر على تشكيلة الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الأفريقية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية: ضبط أكبر مزور للمحررات الرسمية بالصف.. صور

عرفات: بحث دراسة إنشاء مركز عربي متخصص بالنقل المستدام.. صور

شاهد.. درة بإطلالة لافتة في شوارع روما

القوات المسلحة تفتتح مدرستين لخدمة التجمعات البدوية والنائية بجنوب سيناء

تعرفي على النظام الغذائي لـ بلقيس لاستعادة رشاقتها بعد الولادة

فيديو

سفير روسيا بالقاهرة: السيسي وبوتين بحثا استئناف الرحلات الروسية بكامل طاقتها
نمل في الأقصر وخراف في مدريد.. غرائب وحقائق على شاشات التوك شو صباح الثلاثاء
سفير روسيا: السيسي وبوتين بحثا تفاصيل إنشاء محطة الضبعة النووية
سفير روسيا: اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون مع مصر تشمل كل المجالات
شاهد.. كارثة جديدة قد تمنع قطر من تنظيم المونديال

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟