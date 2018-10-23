خالد عباس: استخدام ٢٠ مليار جنيه من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري

أكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية، أن الوزارة ستنتهي قبل نهاية العام المالي الجاري من استخدام مبلغ ٢٠ مليار جنيه بصورة إجمالية من مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري.



جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "الصكوك وأدوات التمويل الجديدة.. من يأخذ المبادرة"، والمنعقد تحت رعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بحضور محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار، وكريم هلال، العضو المنتدب للتمويل المؤسسي بشركة كاربون القابضة، وشريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، لمناقشة الأدوات التمويلية الجديدة لدعم الاقتصاد بالتزامن مع إقرار قانون هيئة سوق المال.



وقال إن الاعتماد على الصكوك يعتبر خطوة جيدة، إذ إنها أداة تمويلية للمشروعات ومناسبة لقطاع الإسكان، مشيرا إلى أن طرح الصكوك بحاجة لدراسات دقيقة ومراعاة تقليل المدة الزمنية للطرح.