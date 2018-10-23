محافظ الشرقية يناقش بروتوكول تركيب كاميرات مراقبة لضبط الحركة المرورية بشوارع المحافظة

عقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اجتماعًا مع ممثلي إحدى الشركات المنوطة بتركيب كاميرات المراقبة لمناقشة بروتوكول تركيب كاميرات مراقبة فائقة الجودة والإمكانيات العالية لضبط الحركة المرورية بمختلف الشوارع والميادين بنطاق المحافظة، بحضور اللواء السعيد عبد المعطي، مستشار المحافظ للمشروعات التنموية، وحامد هبيلة، السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد رضا فوزي مدير الإدارة العامة لمرور الشرقية والمهندس محمد مدكور، المستشار الهندسي للمشروعات.



وبحسب بيان، أكد محافظ الشرقية أنه جارى بحث ودراسة المناطق الحيوية والأكثر احتياجًا، لتركيب كاميرات مراقبة فائقة الجودة وذات تقنيات وإمكانيات عالية من شأنها حفظ الأمن والأمان وضبط الحركة المرورية ومراقبة وضبط المخالفين بمختلف الشوارع والميادين.



وقال المحافظ إن الهدف من تركيب كاميرات المراقبة تطوير منظومة الأمن والمراقبة بمدينة الزقازيق كمرحلة أولى ليتم تعميمها بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك من خلال ربط كاميرات المراقبة بغرف عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة ومديرية الأمن والإدارة العامة للمرور، وذلك للحد من الجرائم والمخالفات بالإضافة إلى سرعة ضبط المخالفين وتحقيق الأمن والأمان للمواطن الشرقاوي.