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اقتصاد

المالية: ألغينا 4 عطاءات لسندات الخزانة خلال الأسبوعين الماضيين

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:55 ص
صدى البلد
محمد يحيى
قال خالد عبد الرحمن، مساعد وزير المالية لشئون أسواق المال، إن الوزارة ألغت خلال الأسبوعين الماضيين ٤ عطاءات لسندات الخزانة بدون أي إملاءات من أحد، مؤكدًا أن المالية تم اتهامها في وقت سابق بأنها تقبل أي مبالغ مالية من أي مستثمرين لتمويل فجوة الدين، معتبرًا أن تلك الاتهامات غير صحيحة.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "الصكوك وأدوات التمويل الجديدة.. من يأخذ المبادرة"، والمنعقد تحت رعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بحضور محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار، وكريم هلال، العضو المنتدب للتمويل المؤسسي بشركة كاربون القابضة، وشريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، لمناقشة الأدوات التمويلية الجديدة لدعم الاقتصاد بالتزامن مع إقرار قانون هيئة سوق المال.

وأضاف عبد الرحمن أن وزارة المالية تطرح أدوات دين بالوقت المناسب والشروط التي تناسبها.

وأوضح أن هناك إقبالا من البورصات الأجنبية، خصوصا لندن، وكبار المستثمرين، وتقديم طلبات الاكتتاب في السندات الدولية التي تطرحها مصر.

وأشار إلى أنه في ظل الأجواء الاقتصادية السابقة وارتفاع فاتورة الدين العام، لكن لم تتأخر الوزارة عن سداد أي دولار عن طروحات السندات التي ينتهي أجلها لصالح المستثمرين.

وأكد أن أرقام الإيرادات من ضرائب المهن الحرة تعتبر مدعاة للضحك والسخرية بالرغم من ارتفاع وتعافي الإيرادات العامة لمواجهة أعباء الدين العام.
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