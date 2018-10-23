السحر يثير الرعب فى المصرى قبل مواجهة فيتا كلوب بالكونفيدرالية

أبدى رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى بالكونغو، أحمد الشملة، استياءه الشديد من الموقف الذى تعرضت له البعثة خلال تواجدها فى فندق الإقامة قبل مواجهة الفريق لنادي فيتا كلوب غدا، الأربعاء، فى إطار لقاءات إياب الدور قبل النهائى من منافسات الكونفيدرالية الأفريقية لموسم 2018 .



كانت بعثة المصرى تعرضت لموقف غريب داخل فندق الإقامة نتيجة وجود امرأة كونغولية ساحرة تقوم بأعمال سفلية من أجل بث الرعب والخوف على أفراد الفريق البورسعيدى، وتدخل "الشملة" وطالب بإخلاء الفندق من هذه المرأة.



واستجاب أفراد الأمن المسئولون عن فندق إقامة الفريق البورسعيدى، على الفور لطلب رئيس البعثة ونجحوا فى إخلاء الفندق من السحرة وتوفير الأجواء المناسبة لفريق المصرى استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى.



وطالب رئيس البعثة اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة حسام حسن بعدم الانشغال بمثل هذه الأمور والتركيز فقط فى المباراة من أجل تحقيق الفوز والعودة إلى القاهرة بتذكرة التأهل للمباراة النهائية.