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برلمان

برلماني يطالب بوقف تصدير البطاطس بصفة مؤقتة

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:02 ص
البطاطس
البطاطس
ماجدة بدوي
طالب النائب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب، بضرورة وقف تصدير محصول البطاطس لفترة معينة للتعامل مع أزمة ارتفاع الأسعار التى تسبب فيها بعض التجار بسبب احتكار المحصول وتخزين كميات كبيرة فى الثلاجات لتعطيش السوق ورفع الأسعار مما انعكس أثره بالسلب على المجتمع.

وأشار طوبيا، فى بيان له اليوم، الثلاثاء، إلى أن أسعار البطاطس ارتفعت فى الجملة من 7 إلى 9 جنيهات وتصل للمستهلك فى بعض الأسواق ما بين 13 إلى 14 جنيها للكيلو، مطالبا بتدخل جهاز حماية المستهلك والقيام بحملات على كبار المنتجين الزراعيين واستخراج الكميات المخزنة لأن ما يحدث حاليا هو عملية تعطيش للسوق، وطرحها فى الأسواق ووقف التصدير مؤقتا لحين القضاء على هذه الأزمة.

وأضاف طوبيا أن توجيه المحصول للتصدير فى فترة يحتاج السوق فيها لكل كيلو يعتبر أمر غير مقبول لأن البطاطس سلعة إستراتيجية وأسعارها لم تصل إلى هذا الارتفاع فى أوقات الأزمات، مطالبا الجهات الحكومية بالتدخل لإنقاذ السوق من خطر التعطيش والاحتكار.
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