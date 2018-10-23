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محافظات

وصول 600 سيارة لميناء الإسكندرية ومغادرة 60 شاحنة قمح

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:51 ص
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
أ ش أ
استقبل ميناء الإسكندرية، اليوم "الثلاثاء"، العبارة "جراند ديترو إف" قادمة من قبرص وعلى متنها 600 سيارة من ماركات مختلفة، وتم إنزال حمولتها على الأرصفة المخُصصة بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات، والسفينة "جو بترن" من روسيا والتي كانت تحمل 6 آلاف طن عباد الشمس، وتم تفريغ حمولتها بعد بيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وقال المتحدث باسم ميناء الإسكندرية رضا الغندور في تصريح له اليوم، إن 60 شاحنة تحمل 900 ألف طن قمح غادرت الميناء في طريقها للمطاحن بمحافظات أخرى، كما وصلت 10 شاحنات إلى الميناء بداخلها بضائع عامة مختلفة.

وأكد الغندور ارتقاء مستوى الأداء ونظم العمل بمختلف الإدارات، مع انتظام عمليات مغادرة السفن والبواخر التي تحمل أعلام دول مختلفة ورسوها على الأرصفة بشكل طبيعي، واتباع نظام الشباك الواحد لتسهيل الأوراق والإفراج الجمركي عن الرسائل.
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