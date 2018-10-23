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أخبار العالم

وفد من الخارجية الروسية يصل بيونج يانج

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:05 ص
صدى البلد
أ ش أ
وصل وفد من وزارة الخارجية الروسية إلي العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، اليوم الثلاثاء، لإجراء مفاوضات مع ممثلين من وزارة الشؤون الخارجية بالشطر الكوري الشمالي.

وذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية، أن زيارة الدبلوماسيين الروس ستستمر حتى يوم الجمعة المقبل ، حيث من المقرر عقد عدد من الاجتماعات مع ممثلين إداريين من وزارة الشؤون الخارجية الكورية الشمالية خلال الزيارة .

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