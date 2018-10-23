وفد من الخارجية الروسية يصل بيونج يانج

وصل وفد من وزارة الخارجية الروسية إلي العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، اليوم الثلاثاء، لإجراء مفاوضات مع ممثلين من وزارة الشؤون الخارجية بالشطر الكوري الشمالي.



وذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية، أن زيارة الدبلوماسيين الروس ستستمر حتى يوم الجمعة المقبل ، حيث من المقرر عقد عدد من الاجتماعات مع ممثلين إداريين من وزارة الشؤون الخارجية الكورية الشمالية خلال الزيارة .



