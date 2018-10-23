أول تعليق من ميدو على فسخ تعاقد الزمالك مع برزنتيشن

علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق والمحلل الرياضي الحالي على فسخ تعاقد الزمالك مع شركة برزنتيشن، حيث أكد أنه تصرف سليم.





وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أحيي رئيس نادي الزمالك على قراره بفسخ التعاقد مع بريزينتيشن... أنا معك قلبا وقالبا ضد الحرب التي يتعرض لها الزمالك.. ما فعله محمد كامل بالأمس فضيحة ولن نصمت عليها...".





وأضاف: "سأتواجد اليوم في مباراة الزمالك ان شاء الله..الزمالك وطن...".





وعن نادي الزمالك، عن إرساله "فاكس" بفسخ التعاقد مع شركة بريزنتيشن، راعي فريق الكرة بالنادي، وراعي الكرة المصرية.



