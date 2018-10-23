وزير الدفاع الروسي يعرب عن إمكانية استئناف الحوار الروسي الأمريكي تدريجيًا

أعرب وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، اليوم الثلاثاء، عن إمكانية استئناف الحوار تدريجيا بين موسكو وواشنطن.



وقال شويغو، خلال لقائه مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، إن "لديكم برنامج زيارة مكثف، وآمل أن تمنحنا تلك الزيارة فرصة للعمل على استقرار العلاقات الروسية الأمريكية".



وأضاف : "بعد لقاء رئيسينا، يمكن الحديث عن استئناف تدريجي للحوار"، معربا عن ثقته في أن تلك الخطوات الصغيرة ستفيد العلاقات الثنائية.



وقال الوزير الروسي إن العالم يشهد اليوم عددا هائلا من المشاكل التي يمكن حلها بجهود مشتركة، لافتا إلى أنه يمكن لروسيا والولايات المتحدة أن يتوصلا إلى حلول للمسائل الاستراتيجية المتعلقة بالأسلحة النووية وتسوية النزاعات الطويلة الأمد".



كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بالانسحاب من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى والبدء في تطوير صواريخ جديدة، فيما أعلنت روسيا أنها ستضطر للرد بالمثل لاستعادة التوازن العسكري مع الولايات المتحدة إذا نفذ ترامب تهديده بالانسحاب.

