إخلاء مخيم يضم نحو 1800 مهاجر في جراند سينت شمال فرنسا

بدأت السلطات الفرنسية عملية إخلاء جديدة لمخيم "جراند سينت" للمهاجرين الواقع بالقرب من بلدة دونكيرك شمال فرنسا حيث يعيش فيه نحو 1800 شخص.



وذكر راديو "فرنسا الدولي"، اليوم الثلاثاء، أنه تم نشر عدد كبير من رجال الشرطة منذ الصباح الباكر في مخيم "بويتوك".



يذكر أن السلطات الفرنسية قد أعلنت عن إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص عام 2017 في حريق هائل التهم مخيم جراند سينت، إذ تم إضرام النار على نحو متعمد في مناطق مختلفة بالمخيم إثر نشوب شجار بين مهاجرين أكراد وأفغان.

