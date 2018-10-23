ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

إخلاء مخيم يضم نحو 1800 مهاجر في جراند سينت شمال فرنسا

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:06 ص
صدى البلد
أ ش أ
بدأت السلطات الفرنسية عملية إخلاء جديدة لمخيم "جراند سينت" للمهاجرين الواقع بالقرب من بلدة دونكيرك شمال فرنسا حيث يعيش فيه نحو 1800 شخص.

وذكر راديو "فرنسا الدولي"، اليوم الثلاثاء، أنه تم نشر عدد كبير من رجال الشرطة منذ الصباح الباكر في مخيم "بويتوك".

يذكر أن السلطات الفرنسية قد أعلنت عن إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص عام 2017 في حريق هائل التهم مخيم جراند سينت، إذ تم إضرام النار على نحو متعمد في مناطق مختلفة بالمخيم إثر نشوب شجار بين مهاجرين أكراد وأفغان.
loading...

ترشيحاتنا

وصفة مذهلة تساعدك على التخلص من آلام أسفل الظهر والركبتين

درة: إيمي ودنيا سمير غانم بيتريقوا عليا وبينادوني بهذا الاسم.. فيديو

وزير الخارجية السعودي يتعهد بإجراء تحقيق شامل في قضية خاشقجي

انتخاب مصر رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب لعامي 2019/2020

رونالدو يرد بقوة على تصريحات إيسكو القاسية

طالب في زراعة عين شمس يبتكر جهازا يحصد الفاكهة بالأشعة.. صور

بالأدلة.. مفتي الجمهورية: الحجاب فرض على كل امرأة بلغت سن الحيض

السعودية تحذر من تقلبات جوية من الثلاثاء وحتى الجمعة

هاني سلامة يوجه رسالة لـ محمد رشاد بعد إلغاء حفل زفافه

ميدو يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه لخلافة جروس

السحر يثير الرعب فى المصرى قبل مواجهة فيتا كلوب بالكونفيدرالية

سعر صادم لفستان زفاف شيماء سيف ..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تفتتح مدرستين لخدمة التجمعات البدوية والنائية بجنوب سيناء

تعرفي على النظام الغذائي لـ بلقيس لاستعادة رشاقتها بعد الولادة

سعر صادم لفستان زفاف شيماء سيف ..صور

الشيخ ومفيد والدرندلي وبكري وبيبو ونجوم الفن بمؤتمر تحدي التغيير‎.. صور

أحمد فلوكس وهنا شيحة.. زواج رسمي لم يخلُ من الشائعات والتساؤلات والإنكارات

فيديو

صاحب ورشة جلود: التضامن تدعمنا من خلال المعارض ..فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
الأرصاد: سقوط أمطار خلال ساعات على السواحل الشمالية.. فيديو
شاهد.. أهالي ترسا يشكون من نزع ملكية منازلهم دون تعويض

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟