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ثقافة

جيش الشمس 4.. فيلم وثائقي يجسد بسالة وقوة الجيش المصري

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:05 ص
صدى البلد
طارق موسى
نظمت مكتبة القاهرة الكبرى التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الاثنين، احتفالية ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الـ٤٥ لانتصارات أكتوبر المجيدة، بمركز الهناجر للفنون. 

جاء ذلك بحضور ياسر عثمان مدير مكتبة القاهرة الكبرى، واللواء أركان حرب محمود عمر منتج سلسلة أفلام رجال من ذهب، واللواء طيار حسن عبد الباقي، واللواء طبيب يونس حامد السبكي، والسفير فخري عثمان، والعميد محمد عبد المنعم ، واللواء أنيس خضير، إلى جانب كوكبة من أبطال حرب أكتوبر "زغلول وهبة، ومحي إبراهيم، وسيد بدوي".

بدأت الاحتفالية بافتتاح معرض للفن التشكيلي لمجموعة من شباب المبدعين عكست رأيهم وتصوراتهم لهذا الانتصار العظيم، أعقبه تكريم من المكتبة للمشتركين في المعرض والقائمين على التنظيم، وتسليمهم شهادات تقدير.

وعرض اللواء أركان حرب محمد عمر للفيلم الوثائقي التسجيلي "جيش الشمس 4" ضمن سلسلة أفلام رجال من ذهب، الذى يؤرخ الفترة من حرب الإستنزاف إلى العبور، وكيف استجمع الجيش المصري قواه بعد شهر من النكسة والرد على العدو بأول عملية له وهي معركة رأس العش، وغيرها من العمليات التى وصلت الي أكثر من أربعة آلاف عملية تكبد العدو فيها خسائر فادحة.

وأشار اللواء عمر إلى أن هذه الأفلام ذاكرة حية تؤرخ لحدث عظيم يجسد بسالة وقوة الجيش المصري وتكون مصدر إلهام وفخر للأجيال القادمة، وقد تلى عرض الفيلم حوار مفتوح بين الشباب والضيوف المشاركين فى الاحتفال.

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