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اقتصاد

صبور: الدولة تقدم وحدات سكنية لفئات الدخل فوق المتوسط بأسعار خرافية

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:01 م
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
أكد المهندس حسين صبور، الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال والمطور العقاري، أن الدولة تقدم وحدات سكنية لفئات الدخل فوق المتوسط بأسعار خرافية.

وقال صبور، خلال كلمته بالجلسة الأولى لمؤتمر "انفست جيت" حول مستقبل التنمية العقارية السياحية قبل قليل، إن أسعار مشروعات الدولة الأخيرة لفئات الدخل الأعلى مرتفعة وعليها أن تهتم أكثر بالبناء لمحدودى الدخل.

وأضاف أن مشروع الإسكان الاجتماعى مميز جدا ويجب الاهتمام به وبزيادة عدد وحداته لأن فجوة السكن الأكبر فى الوحدات السكنية لفئة الدخل الأقل.
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