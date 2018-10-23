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أخبار العالم

وزير خارجية جنوب السودان يؤكد دعم بلاده لوحدة تراب المملكة المغربية

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:08 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد وديع
استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المغربي، ناصر بوريطة مطلع هذا الأسبوع، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان، نيال دينج نيال.

وخلال اللقاء وقع الوزيران بيانا مشتركًا أكدا فيه على تقدير جنوب السودان لإنشاء القوات المسلحة المغربية سنة 2017 مستشفى ميدانيا بجوبا والتدابير التي اتخذت خلال الزيارة الرسمية للملك محمد السادس إلى جنوب السودان في فبراير 2017، كما أكد الوزيران على عزم البلدين الراسخ لخلق دينامية جديدة في العلاقات بينهما، وتنويع نطاق التعاون الثنائي لتحقيق شراكة بناءة.

من جانبه أشاد وزير خارجية جنوب السودان بمختلف المبادرات التي اتخذها المغرب لصالح الاستقرار والتنمية في إفريقيا، وأيضا برؤية المملكة المغربية لتنمية جنوب السودان وتعزيز التعاون بين الدول الافريقية.

وجدد نيال دينج نيال دعم بلاده الكامل والثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية، فيما يخص قضية الصحراء المغربية، مشيدا بمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لإيجاد حل سياسي للخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، بصفة حصرية من قبل الأمم المتحدة.

وأوضح أن جنوب السودان لم يسبق لها أن أبرمت بأي شكل من الأشكال علاقات دبلوماسية مع ما يسمى بـــ "الجمهورية الصحراوية" ولا تربطها أية علاقة معها أو مع أي كيان صحراوي.
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