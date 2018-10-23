رئيس قيرغيزيا يطالب بالعمل سويا لإعادة تقدم العرب الحضاري

أعرب دجومارت أوتورباييف رئيس وزراء جمهورية قيرغيزيا، عن سعادته بتواجده فى مصر وفى رحاب الأزهر الشريف والجلوس مع العلماء.



وقال أوتورباييف، خلال مشاركته بالجلسة الأولى من اليوم الثاني لندوة الأزهر الدولية المنعقدة تحت عنوان "الإسلام والغرب"، إن التقدم الاقتصادي والاجتماعي والحضاري الذى شهدته آسيا كان للعرب دورا مهما فيه، ونحن الآن نريد إعادة هذا التقدم النوعى، فلماذا لا نجد المواهب لدينا تدرس بالخارج ولماذا لا ندعم العلماء ولماذا لا تكون جامعات متقدمة فنحن الآن تخلفنا عن التقدم التكنولوجى.



وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، قد افتتح أمس الاثنين، أعمال الندوة، التي ينظمها الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين، وتبحث على مدار ثلاثة أيام بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، القضايا المعاصرة المتعلقة بالعلاقة بين الإسلام وأوروبا، من خلال نقاشات مستفيضة يشارك فيها نخبة من القيادات والمتخصصين في العلاقة بين الإسلام والغرب، وذلك بهدف الوصول إلى رؤى مشتركة حول كيفية التعاطي مع تلك القضايا، ودعم الاندماج الإيجابي للمسلمين في مجتمعاتهم، كمواطنين فاعلين ومؤثرين، مع الحفاظ على هويتهم وخصوصيتهم الدينية.