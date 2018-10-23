النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بالسكة الحديد للمحاكمة لتسببهم في وفاة 43 شخصا.. و80 مليون جنيه تلفيات

لجنة مشتركة من المهندسين العسكريين وهيئة الرقابة الإدارية لفحص الحادث

اللجنة قدمت تقريرها المتضمن مسئولية المتهمين آنفة الذكر عن الحادث

التحقيقات: المتهمون تسببوا في خسائر فى الأرواح والأموال

أمرت المستشار أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 4 متهمين من المختصين بهيئة سكك حديد مصر للمحاكمة العاجلة، وهم قائد القطار رقم ١٣ التابع لمنطقة القاهرة، وملاحظ بلوك أبيس التابع لمنطقة غرب الدلتا، وقائد القطار رقم ٥٧١ التابع لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق، ومساعد قائد القطار رقم ٥٧١ التابع لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق.وذلك على خلفية الإهمال الجسيم في أداء واجباتهم الوظيفية، الأمر الذي أودى بحياة ثلاثة وأربعين مواطنًا، وأسفر عن إصابة مائتين وستة وثلاثين آخرين، وألحق تلفيات بأموال وممتلكات هيئة سكك حديد مصر قدرت بنحو ثمانين مليون وستمائة وثلاثة آلاف جنيه.وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ المهندس وزير النقل بشأن حادث اصطدام القطارين رقمي ٥٧١ و١٣ بدائرة قسم شرطة الرمل بالإسكندرية بتاريخ ١١ / ٨ / ٢٠١٧، حيث تصادم القطار ٥٧١ القادم من بورسعيد والقطار ١٣ القادم من القاهرة على ذات الخط؛ ما أودى بحياة ثلاثة وأربعين مواطنًا، وأسفر عن إصابة مائتين وستة وثلاثين آخرين وألحق تلفيات بأموال وممتلكات هيئة السكك الحديدية قدرت بنحو ثمانين مليون وستمائة وثلاثة آلاف جنيه.وقد باشر المكتب الفني لرئيس الهيئة التحقيقات في القضية رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠١٧، أمام المستشار الدكتور محمود إبراهيم، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، مدير المكتب.وكانت اللجنة المشتركة المشكلة من المهندسين العسكريين بالقوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية لفحص الحادث والوقوف على أسبابه والمسئول عنه وما نتج عنه من خسائر في الأرواح والممتلكات، قدمت تقريرها المتضمن مسئولية المتهمين آنفي الذكر عن الحادث.إذ تبين من التحقيقات مرور أحد القطارات الساعة ١٣.٥٩ بنطاق بلوك أبيس، ما تسبب في إضاءة السيمافور (1ن) أبيس باللون الأحمر، وفي الساعة ١٤.٠٣ توقف القطار رقم ٥٧١ خلف سيمافور (1 ن) أبيس بنطاق بلوك أبيس لكونه مضاءً بالإشارة الحمراء، إلا أنه عند الساعة ١٤.١٢ مر القطار رقم ١٣ قيادة المتهم الأول من نطاق بلوك خورشيد متجاوزًا السرعة المقررة متجاهلًا إشارات السيمافورات ودون أي محاولة منه للتوقف أو التهدئة، ثم تبين له وقوف القطار رقم ٥٧١ على مسافة لا تزيد على ٣٠٠ متر، وهى مسافة غير كافية لإيقاف القطار، ما ترتب عليه اصطدامه به من الخلف ووقوع الحادث، وكشفت التحقيقات عن تعمده تعطيل نظام فرامل الرباط الآلي لإشارات جهاز "ATC" باستخدام عصا فوق الصمام المغناطيسي الخاص بفتح فرامل الرباط الآلي حال تجاوزه السرعة، ما ساهم في وقوع الحادث، فضلًا عن عدم تحققه من ضبط جهاز اللاسلكي وصلاحيته للعمل من حيث الاستقبال والإرسال على الموجات المخصصة لذلك.كما كشفت التحقيقات عن تسبب المتهم الثاني بخطئه في الحادث، إذ إنه لم يقم بمراقبة انتظام حركة السيمافورات ولم يتدخل لتعديل إشاراتها بما يتفق وحركة مرور القطارات وتوقفها، ومنها عدم فتح السيمافور (1 ن أبيس) أمام القطار رقم ٥٧١، كما أنه لم يلاحظ مسار القطارات وانتظامها وتقاعس عن متابعة تأخر مواعيد القطارات طبقًا لجدول التشغيل على الرغم من تأخرها في المرور من البلوك.وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثالث لم يتحقق من صلاحية جهاز اللاسلكي، ولم يحقق الاتصال بالمراقبة المركزية للحصول على أمر بالتحرك وكسر السيمافور أو إبلاغ برج خورشيد لحجز القطار رقم ١٣ على الرغم من كفاية فترة التوقف لاتخاذ تلك الإجراءات بالمخالفة لأحكام لائحة التشغيل بالهيئة.وأضافت أن المتهم الرابع لم يتخذ الإجراءات المحددة بلائحة سلامة التشغيل بالهيئة، وقعد عن الاتصال بالمراقبة المركزية للإبلاغ بأن سيمافور (1 ن ) أبيس مضاء باللون الأحمر، وللتحقق من خلو السكة وأمانها للسير أو الاتصال ببلوك أبيس وهو أقرب مكان لتوقفه والمعني بفتح السيمافور أمامه على الرغم من توقفه لمدة ١١ دقيقة، وهو وقت كافٍ للتحقق من كون السكة خالية وآمنة للسير الأمر الذي ترتب عليه وقوع الحادث.وبناءً عليه، فقد انتهت النيابة الإدارية إلى إحالة جميع المتهمين المذكورين للمحاكمة العاجلة.