رئيس العليا لانتخابات العلميين: وفرنا لجنة للمغتربين بمقر النقابة العامة

دعا الدكتور صلاح النادي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات التكميلية للنقابة المهن العلمية، جموع العلميين للمشاركة بالعملية التصويتية التي وصفها بالعرس الذي يواكب شهر الانتصارات والنصر العظيم شهر أكتوبر.



وقال النادي، في تصريحات لصدى البلد، عقب الإدلاء بصوته فى الانتخابات بمقر النقابة العامة للعلميين بوسط القاهرة، إن عملية التصويت انطلقت في موعدها بجميع المحافظات وأنه لا توجد أية مشكلات تعيق العلميين وممارسة حقهم الديمقراطي بشفافية.



وأوضح النادي، إن العلميين وفرت لأعضائها المغتربين لجنة بمقرها العام حتى يتمكنوا من المشاركة في العملية الانتخابية وممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم بالمجلس الأعلى للنقابة العامة مشددا على أن اللجان مؤمنة بالكامل.



ولفت رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إلي أن اللجنة قامت بربط عملية التصويت بجميع المقرات واللجان حيث يظهر مباشرة أمامها أي عضو يدلي بصوته في أي لجنة أو مقر على مستوى الجمهورية من أجل منع حالات التلاعب أو التزوير ولحضر أعداد المصوتين لحظة بلحظة.