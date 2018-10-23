شاهد.. درة بإطلالة لافتة في شوارع روما

نشرت الفنانة التونسية درة ذروق صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الأجتماعى "الإنستجرام"، وذلك خلال رحلتها إلى مدينة روما الإيطالية.



تألقت الفنانة التونسية بإطلالة لافته، حيث ارتدت سترة قطنية باللون الأسود مع تنورة حملت بعض النقوشات التى جمعت بين اللون الأحمر و الاسود و البيج و تميزت بفتحة من الجانب كشفت عن ساقها، و نسقت معهاحقيبة وسط أنيقة باللون الأزرق من علامة GUCCI، وأنتعلت half boot باللون الأسود.



أما من الناحية الجمالية أعتمدت درة على تسريحة شعر بسيطة، و مكياجا بالألوان الترابية ،ولم تتكلف فى ارتداء الأكسسوارات و لكنها أعتمدت على بعض القطع البسيطة التى أكملت إطلالتها اللافته.

