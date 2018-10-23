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اقتصاد

المركزي: القومي للمدفوعات اعتمد منهجا علميا لخفض التعامل بالنقد الكاش

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:42 ص
صدى البلد
محمد يحيى
أكد المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لشئون الدفع والتحصيل الالكتروني،أن التحول للدفع الالكتروني يأتي في إطار اهتمام الدولة والمجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل إنجاز المعاملات المالية الرقمية تكنولوجيا وتحقيق الشمول المالي.

ونوه حسين،خلال مؤتمر الناس والبنوك تحت عنوان دور البنوك في دعم منظومة الدفع الالكتروني، إلى أن المجلس القومي للمدفوعات اعتمد منهجا علميا لتقليل التعامل بالنقد الكاش و تحسين البنية التحتية لنظم الدفع و التعاون التشريعي من خلال إقرار قانون الدفع الالكتروني من مجلس الوزراء اول اكتوبر الجاري واعداد خصم خاص الدفع الالكتروني ، بالإضافة لقيام البنك المركزي المصري منظومة كروت وطنية تحت اسم ميزة لتشجيع الأفراد والتجار علي استخدامها .

وأشار إلى أن البنك المركزي يسعى لتحويل نظم الدفع الالكتروني وفقا لاهتمام البنك المركزي لمواجهة المخاطر.
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