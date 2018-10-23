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رياضة

الترجي في مهمة قوية أمام بطل أنجولا بدوري الأبطال الأفريقي.. اليوم

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:46 ص
فريق الترجى التونسى
فريق الترجى التونسى
عمرو الحلوانى
يدخل فريق الترجى التونسي في مواجهة قوية عندما يستضيف اليوم فريق أول أغسطس الأنجولي بملعب رادس في إطار لقاءات إياب الدور قبل النهائي من منافسات دورى أبطال أفريقيا لموسم 2018.

ويسعى الترجي التونسي، إلى تحقيق الفوز بأكثر من هدف من أجل تعويض الخسارة فى لقاء الذهاب بأنجولا بهدف دون رد.

وأكد خالد بن يحيى، أن مفتاح النجاح في مباراة اليوم سيكون الحفاظ على التركيز التام من البداية وحتى النهاية، مشيرا إلى أن هناك إصرارًا على تسجيل الهدف الأول في بداية اللقاء، حتى تصبح المهمة أسهل.

وأضاف: "حضور جماهيرنا اليوم سيعطي الفريق دفعة معنوية كبيرة، من أجل التأهل إلى النهائي".
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