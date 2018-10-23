نقيب العلميين يدلي بصوته في الانتخابات التكميلية.. صور

أدلى الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، بصوته في الانتخابات التكميلية لنقابة المهن العلمية، والتي انطلقت قبل ساعة من الآن، وذلك بلجنة دار العلميين بمدينة نصر.



وفتح باب التصويت في الانتخابات التكميلية للعلميين في العاشرة ويستمر حتى السادسة، وسوف يكون هناك مد لعملية التصويت حسب الحاجة ورؤية رئيس اللجنة.



وصوت حتى الآن بلجان النقابة العامة بوسط القاهرة 25 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية لنقابتي القاهرة والجيزة، بالإضافة للمغتربين.