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أخبار البلد

نقيب العلميين يدلي بصوته في الانتخابات التكميلية.. صور

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:51 ص
صدى البلد
الديب أبو على
أدلى الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، بصوته في الانتخابات التكميلية لنقابة المهن العلمية، والتي انطلقت قبل ساعة من الآن، وذلك بلجنة دار العلميين بمدينة نصر.

وفتح باب التصويت في الانتخابات التكميلية للعلميين في العاشرة ويستمر حتى السادسة، وسوف يكون هناك مد لعملية التصويت حسب الحاجة ورؤية رئيس اللجنة.

وصوت حتى الآن بلجان النقابة العامة بوسط القاهرة 25 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية لنقابتي القاهرة والجيزة، بالإضافة للمغتربين.
نقيب العلميين يدلي بصوته في الانتخابات التكميلية.. صور
نقيب العلميين يدلي بصوته في الانتخابات التكميلية.. صور
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