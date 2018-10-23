ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

عابد: دعوة مصر لوضع حجر الأساس لمشروع السد التنزاني يعكس عمق العلاقات

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:43 م
صدى البلد
فريده محمد
أعرب النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن سعادته بسبب تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة من نظيره التنزاني لوضع حجر أساس سد ماجوفولي، مشيرا إلى أن مصر دائما وأبدا تسعى لخلق التعاون مع الدول الأفريقية عامة وحوض النيل خاصة.

وأكد عابد، فى بيان له أن هذه الدعوة دلالة على تقدير دول القارة السمراء للدولة المصرية، موضحا أن مصر دائما تلبي هذه الدعوات على أكمل وجه لتقوية العلاقات، وتقديم يد التعاون بنقل الخبرات المصرية للمساعدة في خطط التنمية والنمو.

وأضاف رئيس حقوق الإنسان بالبرلمان، أن هذه الدعوة هي ثمار لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعادة علاقة مصر بدول القارة الأفريقية من خلال زيارات مستمرة وخلق تعاون استثماري قوي، وذلك لجعل مصر متربعة على عرش القارة السمراء، ويكون لها الريادة كما كانت من قبل، مؤكدا أن هذا الأمر دلالة على الثقة بالدولة المصرية في إقامة مشاريع كبيرة مثل هذه، ومتابعتها للمشروعات العملاقة التي أقيمت في مصر على أكمل وجه.

يذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقي دعوة لمصر لوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء السد التنزاني، والذي تعتبره الحكومة التنزانية من أهم المشروعات القومية لتوليد الكهرباء، وستشرف عليه شركة المقاولون العرب المصرية، مؤكدا أن السد سيتم إنشاؤه بطريقة رائعة وسيمثل نموذجًا يحتذى به للتعاون بين الأشقاء الأفارقة.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. انطلاق مؤتمر مستقبل الاستثمار 2018 بالسعودية

ميدو يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه لخلافة جروس

شاهد.. درة بإطلالة لافتة في شوارع روما

الترجي في مهمة قوية أمام بطل أنجولا بدوري الأبطال الأفريقي.. اليوم

هاني سلامة يوجه رسالة لـ محمد رشاد بعد إلغاء حفل زفافه

الرئيس السيسي يجري مباحثات مع رئيس وزراء بلغاريا بقصر الاتحادية

شاهد.. تعليق متحدث التموين على تصريح الوزير حول الطماطم

إنقاذ ربة منزل مريضة نفسيا من محاولة انتحار في دمنهور

الكهرباء: تحويل العدادات القديمة إلى ذكية تدريجيا في غضون 10 سنوات

شاهد.. الصين تفتتح أطول جسر مائى فى العالم

السعودية توقع صفقات بخمسين مليار دولار في النفط والغاز والبنية التحتية

رئيس البرلمان لوزير الشباب: ستتعرض للمساءلة بسبب عدم تطبيق قانون الرياضة الجديد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرفات: بحث دراسة إنشاء مركز عربي متخصص بالنقل المستدام.. صور

شاهد.. درة بإطلالة لافتة في شوارع روما

القوات المسلحة تفتتح مدرستين لخدمة التجمعات البدوية والنائية بجنوب سيناء

تعرفي على النظام الغذائي لـ بلقيس لاستعادة رشاقتها بعد الولادة

سعر صادم لفستان زفاف شيماء سيف ..صور

فيديو

السفير الروسي بالقاهرة: العلاقة بين البلدين عميقة وتنمو بشكل سريع ومثمر
أمهات مع إيقاف التنفيذ: الآباء يخطفون الأطفال لتأديب الأم بعد الخلع.. فيديو
شاهد.. تعليق متحدث التموين على تصريح الوزير حول الطماطم
صاحب ورشة جلود: التضامن تدعمنا من خلال المعارض ..فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟