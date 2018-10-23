عابد: دعوة مصر لوضع حجر الأساس لمشروع السد التنزاني يعكس عمق العلاقات

أعرب النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن سعادته بسبب تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة من نظيره التنزاني لوضع حجر أساس سد ماجوفولي، مشيرا إلى أن مصر دائما وأبدا تسعى لخلق التعاون مع الدول الأفريقية عامة وحوض النيل خاصة.



وأكد عابد، فى بيان له أن هذه الدعوة دلالة على تقدير دول القارة السمراء للدولة المصرية، موضحا أن مصر دائما تلبي هذه الدعوات على أكمل وجه لتقوية العلاقات، وتقديم يد التعاون بنقل الخبرات المصرية للمساعدة في خطط التنمية والنمو.



وأضاف رئيس حقوق الإنسان بالبرلمان، أن هذه الدعوة هي ثمار لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعادة علاقة مصر بدول القارة الأفريقية من خلال زيارات مستمرة وخلق تعاون استثماري قوي، وذلك لجعل مصر متربعة على عرش القارة السمراء، ويكون لها الريادة كما كانت من قبل، مؤكدا أن هذا الأمر دلالة على الثقة بالدولة المصرية في إقامة مشاريع كبيرة مثل هذه، ومتابعتها للمشروعات العملاقة التي أقيمت في مصر على أكمل وجه.



يذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقي دعوة لمصر لوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء السد التنزاني، والذي تعتبره الحكومة التنزانية من أهم المشروعات القومية لتوليد الكهرباء، وستشرف عليه شركة المقاولون العرب المصرية، مؤكدا أن السد سيتم إنشاؤه بطريقة رائعة وسيمثل نموذجًا يحتذى به للتعاون بين الأشقاء الأفارقة.