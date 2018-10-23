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الأرصاد: الطقس غدا مائل للحرارة شمالا.. والقاهرة تسجل 33 درجة

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:39 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا، الأربعاء، طقس مائل للحرارة شمالا حتى الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وعلى مدينتي حلايب وشلاتين والرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط غربا تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، العظمى والصغرى، (القاهرة 33/24، الإسكندرية 31/20، شرم الشيخ 32/23، بورسعيد 31/24، طابا 28/23، بني سويف 34/20، الأقصر 39/29، الوادي الجديد 40/20).

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