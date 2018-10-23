عبد العال يفتتح الجلسة العامة للبرلمان بعد تأخر ساعتين

افتتح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة صباح اليوم "الثلاثاء" بعد تأخر استمر أكثر من ساعتين، ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة اليوم طلبات إحاطة وسؤالين وطلب مناقشة عامة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتورة وزير الصحة والسكان عن المشاكل العديدة في المستشفيات والوحدات الصحية.



وتتضمن طلبات الإحاطة المقدمة من العضو عبد المنعم العليمي، عن صعوبة استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، والعضو محمد صلاح عبد البديع، عن عدم إتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التمريض بالمستشفيات والحاصلين على دبلوم المعهد الفني الصحى بالالتحاق بكليات التمريض.



كما تناقش الجلسة طلبات إحاطة وسؤال موجهة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة، حول سبل تنشيط السياحة وإجراءات استقبال الأفواج السياحية، مقدمة من النواب، إسماعيل نصر الدين، سيد أحمد محمد سيد أحمد، سعد الجمال، محمد مصطفى محمود سليم.



فضلا عن مناقشة عدم التزام عدد من القرى السياحية بمنطقة راس سدر بمواعيد تسليم الوحدات والتهرب من المستحقين، يناقش المجلس طلب إحاطة مقدم من النائب، عبد الحميد كمال، وحول التراخي في ترخيص العديد من الوحدات النيلية والملاهي الليلية السياحية الثابتة على ضفاف نهر النيل، ويناقش المجلس طلب إحاطة من النائب، محمد الكوراني.



كما يناقش المجلس سؤالا مقدم من النائب محمد أحمد فؤاد، عن عدم الإفصاح عن المؤشرات الكمية الخاصة بأعداد السائحين الوافدين لزيارة مصر.