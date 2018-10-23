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اقتصاد

الإحصاء: 0.7% ارتفاعا في الصناعات التحويلية والاستخراجية خلال أغسطس 2018

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:57 ص
صدى البلد
آية الجارحى
حققت الصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) ارتفاعا قدره 0.7٪ خلال شهر أغسطس 2018 بالمقارنة مع شهر يوليو 2018، حيث بلغ الرقم القياسى المتحقق فى هذا القطاع نحو 122.25 خلال شهر أغسطس.

وأرجع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصــاء، في بيان له اليـوم، الثلاثاء الموافق 23- 10 2018، سبب الارتفاع إلى زيادة الإنتاج في أغلب الأنشطة الاقتصادية استعدادًا لعيد الأضحى والموسم الدراسي الجديد.


الإحصاء: 0.7% ارتفاعا في الصناعات التحويلية والاستخراجية خلال أغسطس 2018
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