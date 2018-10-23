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شاهد.. افتتاح أول متجر للمكفوفين بالشرق الأوسط فى لبنان

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:47 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيماء مجدى
عرض برنامج "صباح العربية" المذاع عبر فضائية "العربية"، اليوم، الثلاثاء،لقطات من افتتاح "سوبر ماركت" للمكفوفين ببيروت، ما يمكنهم من التجول والتسوق بأنفسهم.

يُذكر أن المبادرة ستطلق الخميس في 27 أيلول 2018، الساعة 11 قبل الظهر، في Marqet، الكائن في شارع قريطم الرئيسي، بنهاية عيتاني مقابل بنك بيروت.

وسيُشارك في الحدث بعض الوزارات، منها وزارة الشئون الاجتماعية، ممثلةً بمديرة الخدمات الاجتماعية رندة بو حمدان، والعديد من المدارس المعنية والمتخصّصة بالموضوع والجمعيات، وكذلك أصحاب الإعاقة البصرية.
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