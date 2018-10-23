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حوادث

تأجيل محاكمة حدثين لشروعهما في سرقة كابلات المترو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:53 ص
صورة ارشيفية - محاكمات
صورة ارشيفية - محاكمات
اسلام مقلد
قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار عادل أبو المال، تأجيل محاكمة حدثين أحدهما هارب لجلسة ٢٠ من يناير المقبل، لاتهامهما بالشروع في سرقة الكابلات المستخدمة بخط مترو الأنفاق وتعريض المنشآت والمواطنين للخطر.

صدر القرار بعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف، وخالد عمار، ومحمود البيومى، وسكرتارية سمير رزق.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم "سرقة كابلات الكهرباء المملوكة لشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق المستعملة في المرافق الحيوية للشبكة، وتعريض شبكة المترو والركاب للخطر عمدا.

وكان قسم رابع مترو الأنفاق تلقى بلاغا من ناظر محطة جامعة القاهرة يوم ١٩/١٠/٢٠١٣، يفيد بتلقيه بلاغا من الحراسة الموكلة بالمحطة بقيام شخصين باقتطاع جزء من كبل كهرباء بطول ٧ أمتار، وضبط المتهم محمود جابر أمين جمعة موجود، ١٧ سنة، وهروب آخر يدعى أحمد أنور محمد، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على سلاح" كتر"، وبمواجهته أقر بقيامهم بتشكيل عصابي تخصص في سرقة الكابلات، وكذلك أقر بما جاء بالمحضر بمساعدة الهارب وآخر مجهول، باستخدام الأسلحة البيضاء.
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