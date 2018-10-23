الكويت ترفض التعامل مع شركات النفط الإسرائيلية

قالت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الثلاثاء إن مؤسسة البترول الكويتية طلبت من الشركات التابعة لها مراجعة قوائم الشركات المؤهلة للعمل لديها بغرض عدم إسناد أي أعمال لأي شركة تتعامل مع إسرائيل.



ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول إن هناك صعوبات عملية في "فلترة" القوائم نظرا للتشابك الكبير بين الشركات العالمية وتلك التي قد تنشأ عنها بأسماء مختلفة لكنها أكدت "أن لا تراجع عن قرار عدم إسناد أعمال لأي شركة تتعامل مع إسرائيل".



وأضافت: "ثمة شركات عالمية مؤهلة في الكويت لديها شركات تابعة منفصلة لا علاقة لها بالمؤهلة في البلاد وهذه الشركات تملك تكنولوجيا متشابكة حول العالم ومن الصعوبة الفصل بينها لكن لدينا ضوابط ومحاذير يتم الحفاظ عليها والعمل بها لضمان عدم التعامل مع تلك التي لديها نشاط في إسرائيل".