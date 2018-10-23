برلماني يطالب بمحاسبة المتسبب في تأخر تطوير محطة قطار سمالوط

طالب النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، بمحاسبة المتسبب في تأخر تطوير محطة قطار سمالوط بمحافظة المنيا، مشيرا إلى أن غياب النظام بالمحطة تسبب في إصابة طالبة أمس وأدى لبتر ساقها.



وشدد النائب في الجلسة العامة للبرلمان، على ضرورة استدعاء كل المسئولين ومحاسبتهم على التأخير في تطوير المحطة وما يترتب عليه من أزمات كبيرة للمواطنين.



من جهته طالب النائب سمير رشاد، بإقالة رئيس الهيئة العامة للسكك الحديدية، بسبب التراخي في تطوير محطات السكك الحديدة وما يترتب عليه من تعرض حياة المواطنين للخطر.