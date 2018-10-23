ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أمهات مع إيقاف التنفيذ: الآباء يخطفون الأطفال لتأديب الأم بعد الخلع.. فيديو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:46 م
صدى البلد
آيات أحمد
قالت المتحدثة باسم حملة أمهات مع إيقاف التنفيذ، أميرة محمد، إن الحملة خاصة بالأمهات اللاتى تم اختطاف أبنائهن من قبل الآباء، لافتة إلى أن أعلى نسبة طلاق تكون بسبب الخلع، مؤكدة أن الأم تتنازل عن حقوقها فى الخلع ولا تتنازل عن حقها فى الأمومة.

وأضافت المتحدثة باسم حملة أمهات مع إيقاف التنفيذ، خلال حديثها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن الطفل في حالة الخلع يكون لديه حق في النفقة وتوفير السكن من قبل الآباء، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة بدأت تشهد ظاهرة اختطاف الأطفال من قبل الآباء وفصلهم عن الأم لمعاقبتها بعد الخلع.

وأوضحت أن هناك أمهات معهم أحكام بضم الأطفال للحضانة والرؤية ولكن القانون لم ينفذ، وهناك أمهات لم يشاهدن أبنائهن منذ 11 عاما، مفيدة بأن حملة مع إيقاف التنفيذ قامت بها أمهات تم اختطاف أبنائهن من قبل الآباء.
loading...

ترشيحاتنا

تعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

رجيم سريع لإنقاص الوزن ومحاربة السمنة فى وقت قياسى

شاهد.. محمد صلاح نجم ليفربول يتوج بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

شاهد.. انطلاق مؤتمر مستقبل الاستثمار 2018 بالسعودية

وزير الخارجية السعودي يتعهد بإجراء تحقيق شامل في قضية خاشقجي

شاهد.. تعليق متحدث التموين على تصريح الوزير حول الطماطم

الكهرباء ترد على قلق المواطنين بشأن زيادة أسعارها خلال الفترة القادمة ..فيديو

شاهد في قضية أنصار بيت المقدس يروي تفاصيل عملية إفطار رمضان بأبو صوير

هاني سلامة يوجه رسالة لـ محمد رشاد بعد إلغاء حفل زفافه

استشاري نفسي يقدم نصيحة لـ محمد رشاد بعد إلغاء زفافه من مي حلمي

تعرفي على النظام الغذائي لـ بلقيس لاستعادة رشاقتها بعد الولادة

الأهلى فى مهمة مرتقبة أمام وفاق سطيف بنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرفات: بحث دراسة إنشاء مركز عربي متخصص بالنقل المستدام.. صور

شاهد.. درة بإطلالة لافتة في شوارع روما

القوات المسلحة تفتتح مدرستين لخدمة التجمعات البدوية والنائية بجنوب سيناء

تعرفي على النظام الغذائي لـ بلقيس لاستعادة رشاقتها بعد الولادة

سعر صادم لفستان زفاف شيماء سيف ..صور

فيديو

السفير الروسي بالقاهرة: العلاقة بين البلدين عميقة وتنمو بشكل سريع ومثمر
أمهات مع إيقاف التنفيذ: الآباء يخطفون الأطفال لتأديب الأم بعد الخلع.. فيديو
شاهد.. تعليق متحدث التموين على تصريح الوزير حول الطماطم
صاحب ورشة جلود: التضامن تدعمنا من خلال المعارض ..فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟