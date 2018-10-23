أمهات مع إيقاف التنفيذ: الآباء يخطفون الأطفال لتأديب الأم بعد الخلع.. فيديو

قالت المتحدثة باسم حملة أمهات مع إيقاف التنفيذ، أميرة محمد، إن الحملة خاصة بالأمهات اللاتى تم اختطاف أبنائهن من قبل الآباء، لافتة إلى أن أعلى نسبة طلاق تكون بسبب الخلع، مؤكدة أن الأم تتنازل عن حقوقها فى الخلع ولا تتنازل عن حقها فى الأمومة.



وأضافت المتحدثة باسم حملة أمهات مع إيقاف التنفيذ، خلال حديثها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن الطفل في حالة الخلع يكون لديه حق في النفقة وتوفير السكن من قبل الآباء، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة بدأت تشهد ظاهرة اختطاف الأطفال من قبل الآباء وفصلهم عن الأم لمعاقبتها بعد الخلع.



وأوضحت أن هناك أمهات معهم أحكام بضم الأطفال للحضانة والرؤية ولكن القانون لم ينفذ، وهناك أمهات لم يشاهدن أبنائهن منذ 11 عاما، مفيدة بأن حملة مع إيقاف التنفيذ قامت بها أمهات تم اختطاف أبنائهن من قبل الآباء.