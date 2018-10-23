العاهل السعودي يتسلم رسالة من الرئيس السيسي

ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الثلاثاء، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تسلم رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ووفقا للوكالة، قام بتسليم الرسالة سامح شكري وزير الخارجية، خلال استقبال له في مكتبه بالديوان الملكي اليوم، ونقل شكري لعاهل السعودي تحيات وتقدير الرئيس السيسي، فيما أبدى الملك تحياته وتقديره للرئيس السيسي.



وأوضحت الوكالة أن الاستقبال حضره وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، والسفير المصري لدى المملكة ناصر حمدي زغلول.