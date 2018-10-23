الوطنية للحوار بلبنان: ثلث المسلمين في العالم يعيش داخل مجتمعات غير إسلامية

أكد الدكتور محمد السباك، الأمين العام للجنة الوطنية الإسلامية المسيحية للحوار بلبنان، أن عدد المسلمين في العالم حوالي مليار و200 مليون مسلم، ثلثهم يعيش في مجتمعات غير إسلامية سواء مع البوذية أو الصين أو أمريكا.



وقال السماك، في كلمته بندوة الأزهر والتي ينظمها مجلس حكماء المسلمين بعنوان "الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل"، إن هناك أكثر من ملياري مسيحي في العالم يعيش ثلثهم في أفريقيا وحدها وثلث آخر في آسيا وأمريكا الجنوبية.



وأضاف أن الرئيس فالديس زاتلرز، رئيس لاتفيا، متخصص في الطب، خاصة جراحة العظام، قائلا عنه: "مارس جراحة عظام الفساد في بلاده".

