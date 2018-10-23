الصحف الجزائرية تشبه الأهلي بريال مدريد وبرشلونة قبل مواجهة وفاق سطيف

سلطت الصحف الجزائرية الضوء على مواجهة الأهلى ووفاق سطيف المرتقبة اليوم بملعب 8 مايو 1945، فى إطار لقاءات إياب الدور قبل النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا لموسم 2018.



وامتدحت صحيفة الشروق الجزائرية النادي الأهلي، والتي وصفته بكبير إفريقيا الأول في ظل تاريخه المميز مع البطولات وحصوله على 8 ألقاب من دوري الأبطال من قبل، وأضافت أن الأهلي لا يقل عن ريال مدريد وبرشلونة وليفربول وكبار أوروبا.



بينما أكدت جريدة الصبح الجزائرية صعوبة المباراة على الطرفين، مؤكدة قدرة وفاق سطيف على التعويض، خاصة في ظل العدد الجماهيري الكبير المتوقع حضوره، وأفادت أيضًا بأن الأهلى يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب الخبرات الطويلة فى التعامل مع مثل هذه المواقف، وهو الأمر الذي يطلب المزيد من الجهد والعرق من جانب لاعب الوفاق لتحقيق الفوز والعبور إلى المباراة النهائية.



وكان الأهلى فاز فى مباراة الذهاب على حساب وفاق سيطف بهدفين دون رد.