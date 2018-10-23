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اقتصاد

مبيعات المحليين والعرب في منتصف التعاملات تبدد مكاسب البورصة الصباحية

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:39 م
صدى البلد
محمد صبيح
بددت البورصة المصرية مكاسبها الصباحية في منتصف تعاملات اليوم "الثلاثاء"، جلسة منتصف الأسبوع، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين المحليين والعرب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء.

وتراجع ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺴﻮﻕ "EGx30" ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.79%، مسجلا مستوى 13538.21 نقطة، ﻓﻴﻤﺎ انخفض ﻣﺆﺷر EGX50 ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.78% مسجلا ﻣﺴﺘﻮﻯ 2106.53 ﻧﻘاط.

وتراجع ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳطة " EGX70 " ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.15%، مسجلا مستوى 692.41 نقطة، كما نقص المؤشر ﺍﻷﻭﺳﻊ نطاقا "EGX100" ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.28 ﻣﺴجلا 1740.2 نقطة.
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