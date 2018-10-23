بعد نشر قصتها بـ صدى البلد.. مستقبل وطن يكرم أول سائقة تروسيكل بالأقصر.. صور

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر احتفالية داخل مقره لتكريم ابنة الأقصر مروة الجهلان أول فتاة تعمل بمجال قيادة مركبة التروسيكل بالمحافظة وذلك بحضور يوسف جعفر أمين الفلاحين، وهدى الأمير القائم بأعمال أمين أمانة الإعلام، وأماني الشعولي أمينة المرأة، ومحمد عمران أمين العلاقات العامة، والدكتور محمود متولي أمين الشباب.



وقال الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن في الأقصر إن تكريم ابنة الأقصر« مروة الجهلان » جاء من منطلق التقدير لشجاعتها وأقدامها في مواجهة ظروفها المادية القاسية وخروجها إلي العمل وإختيارها لمهنة قيادة المركبات، تلك المهنة التي تقتصر علي الرجال نظرًا للمجهود البدني الشاق الذي يبذل خلالها بالإضافة إلي كونها مثالًا يحتذي به بين الشباب فبالرغم من كونها فتاة تنتمي لقرية بسيطة تواجه فيها الفتيات الكثير من أشكال العادات والتقاليد الخاصة بمجتمعات صعيد مصر، إلا إنها لم تستسلم لذلك وسعت لتوفير حياة أفضل لأسرتها لتخرج إلى العمل وتنافس الرجال في مهنتهم لتفاجئ بوجود دعم كبير من أبناء قريتها.



وأضاف أن تكريم الحزب لها يعد خطوة أولي لدعم تلك الفتاة المكافحة والتي تجسد بحق المرأة المصرية القوية التي لا تدخر جهدًا من تقديم الأفضل لأسرتها، وأن الحزب سوف يواصل دعمه ومساندته لها حتى تتمكن من تحقيق أهدافها، فقصة كفاح « مروة » يُنظر إليها من منظور فكرة عدم الإستسلام للظروف والكفاح من أجل كسب لقمة العيش.



وأشار إلى أن الحزب يعمل علي قدم وساق من أجل مساندة أبنة الأقصر وسوف يتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن شكل الدعم المقدم لتلك الفتاة والذي يعد بمثابة نوعًا بسيطًا من التقدير الذي تستحقه تلك الفتاة المكافحة.



وأوضحت أماني الشعولي أمينة المرأة بالحزب، أن المرأة المصرية علي مر العصور ضربت أروع الأمثلة في قصص النجاح فحفيدات الملكة حتشبسوت ورثن عن أجدادهن القوة والشجاعة والمثابرة وأستطعن كتابة الكثير من قصص النجاحات، مضيفة أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة أعطى للمصريات دفعة قوية للتقديم والخروج والعمل في كافة المجالات.



من جانبها أعربت مروة جهلان البالغة من العمر 27 عامًا، عن سعادتها إزاء ذلك التكريم الخاص والإحتفاء بها من جانب الحزب.



وأضافت أن ذلك التكريم يحتل مكانة خاصة للغاية لديها باعتباره دعم مجتمعي لها، وخلق بداخلها شعورًا بأن جميع ما عانته خلال الفترة الماضية من مشاقً وتحديات لم يذهب سدي وأعطاها قدرًا كبيرًا من الطاقة حتى تتمكن من مواصلة ما بدأته من أجل مساندة أسرتها.



وكان موقع "صدى البلد"، تناول قصة "مروة جهلان" والتى تعد ست صعيدية بمليون راجل تحدت العادات والتقاليد بمحافظة الأقصر وارتدت ملابس الرجال وأصبحت تقود دراجة بخارية لنقل البضائع على "تروسيكل" لمساعدة اسرتها.



وقالت "مروة" ابنة قرية البعيرات التابعة لمركز القرنة غرب الاقصر،: "الشغل مش عيب وبجرى كل يوم على أكل عيشي عشان اصرف على أهلي".



وأضافت: "انا جربت اشتغل كتير علشان اصرف على اخواتى الأربعة ووالدى المسن الذى كان يعمل خفيرا، وفكرت اشتغل سائقة تروسيكل لنقل البضائع للتجار والطلاب للمدارس فتعلمت قيادة الدراجة البخارية".



وأوضحت أنها تستيقظ كل يوم من الساعة السابعة صباحا لتوصيل الطلاب الى مدارسهم البعيدة ثم تقوم بتوصيل السلع والبضائع وأدوات البناء للزبائن، مشيرة إلى أنها لم تخجل من عملها يوما.



وأكدت مروة أنها تلقى الكثير من الدعم من أهل قريتها، ففي البداية كان الأمر غريبا عليهم، لأنها "أول سيدة تعمل سائقة تروسيكل"، لكنهم بعد ذلك شجعوها على عملها، بل أصبحوا يطلبونها بالاسم.



وتابعت: "أنا بحب شغلي، ومابتكسفش منه، وكل همي مصدر رزق كويس آكل منه عيش أنا وعيلتى وراضية الحمد لله باللي ربنا كاتبهولي".



وطلبت مروة من المسئولين مساعدتها فى امتلاك "تروسيكل" بدلا من الذي تعمل عليه بالأجرة قائلة "نفسي فى تروسيكل يكون ملكى علشان اعيش انا واهلى حياة كريمة".