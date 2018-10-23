رئيس شركة مياه الشرب بالدقهلية يتفقد توسعات محطة مياه جمصة

قام اليوم "الثلاثاء" المهندس خالد نصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بزيارة منطقة جمصة؛ حيث تفقد محطة مياه الشرب بجمصة، والتوسعات الجارى تنفيذها بمعرفة الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك لحث الشركة المنفذة على ضرورة إنهاء الأعمال قبل حلول فصل الصيف القادم.



كما قام بالمرور على مرفق مياه بلقاس؛ حيث تفقد مراحل إنتاج المياه بالمرفق، كما قام بمعاينة موقع التوسعات، وذلك لإزالة المعوقات التى منعت تسليم الموقع للجهاز التنفيذى بالدقهلية.



كما أصدر تعليمات بسرعة تجهيز الموقع، وإزالة أي منشآت موجودة تعوق تسليم الموقع؛ حيث سيتم البدء فى تنفيذ توسعات لمرفق مياه بلقاس بطاقة تشغيلية تبلغ 34 ألف م3 / يوم، وبتكلفة تقدر بحوالي 150 مليون جنيه.