إنشاء أول مركز تأهيلي لعلاج مرضى الإدمان بالصعيد فى المنيا.. صور

وأضاف المحافظ أنه تم اعتماد مبلغ 4 ملايين جنيه لإنشاء طريق خاص يؤدى إلى المركز مباشرة، كما تم التنسيق مع هيئة الطرق لوضع لافتات تشير إلى موقع المركز، تيسيرًا على المواطنين، بالإضافة الى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لرفع قدرة المياه بالمنطقة لتلبية احتياجات المركز.

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا إنه يجرى حاليا استكمال الأعمال الإنشائية لأول مركز تأهيلي لعلاج مرضى الإدمان في الصعيد بقرية العزيمة 4 بمركز سمالوط، حيث سيتبع المركز صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي.وكلف المحافظ مدحت القاضي رئيس مركز سمالوط، بمتابعة الأعمال الإنشائية للمبنى وسرعة إنجازه وفقًا للخطة الزمنية التي تم تحديدها من اجل توفير خدمة علاجية هي الأولى من نوعها في صعيد مصر.من جانبه تفقد رئيس المركز المبنى يرافقه دكتورة نادية أبو العلا مدير شبكة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس كمال سلامة مدير إدارة الطرق بسمالوط ومجدي جمعة رئيس الوحدة المحلية بالعزيمة وهاني مرقص مدير التفتيش المالي بسمالوط.وأوضح رئيس المركز أن الهدف من إنشاء مركز لتأهيل مرضى الإدمان هو تقديم خدمات في مجال التأهيل النفسي للمتعافين وإعادة دمجهم في المجتمع وإعلاء قيمة العمل، لافتًا إلى أن التدريب سيتم تحت إشراف اخصائيين نفسيين بالصندوق، حيث سيقدم المركز فرص تدريبية للمتعافين على العديد من الحرف المهنية وإكسابهم المزيد من الخبرات والمهارات.وسيضم مبنى المركز صالة جيم وملعب كره قدم خماسي ومسرح و4 ورش (نجارة ونقاشة وكهرباء وحدادة) لتعليم المتعافين حرف مهنية يحتاجها سوق العمل، وذلك في إطار الحرص على دعم المتعافين من تعاطي المخدرات وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع مرة أخرى.