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أخبار البلد

عرفات: نسعى لدعم الربط البري والبحري والجوي بين البلدان العربية.. صور

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 01:30 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
أحمد أبوشوشة
واصل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب اجتماعات دورته الـ 61 لليوم الثاني على التوالي، برئاسة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل المصري، وذلك بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة الإسكندرية، بحضور الوزراء أعضاء المكتب التنفيذى وممثلي الاتحادات والمنظمات العربية، إضافة إلى وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقال عرفات، في كلمته، إن اجتماع مجلس وزراء النقل العربي يهدف للتشاور ومناقشة جميع المعوقات التي تواجه قطاع النقل والمواصلات في دولنا العربية، حيث يحظى قطاع النقل والمواصلات في وقتنا الحالي باهتمام واسع من قبل القادة العرب باعتباره مقياس لتقدم ونهضة الأمم ورفاهية المجتمع.

وأضاف أن إزالة هذه المعوقات يتطلب التطوير والتوسع في خطط النقل والمواصلات من خلال رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات واتخاذ القرارات التي تساهم في تطوير هذا القطاع على المدى القصير والمتوسط والبعيد بهدف تحسين أنظمة النقل والتغلب على المعوقات التي تواجهها.

وأكد وزير النقل أن مناقشات المكتب التنفيذي تهدف إلى تقوية أواصر التعاون العربي المشترك، وتدعيم الربط البري والبحري والجوي بين جميع البلدان العربية بما يساهم في دعم حركة التجارة بين الدول العربية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أهمية استخدام أحدث التقنيات في مجال النقل لتقليل التأثيرات البيئية وزيادة معدلات النمو، بما يساهم في النهوض بقطاع النقل الحيوي والاستراتيجي، وزيادة الناتج المحلى لدولنا العربية.

وأوضح عرفات أن المسئولية الملقاة على عاتق مسئولي النقل في الدول العربية تتطلب منهجا يتميز بالفعالية، وتعزيز علاقات التعاون فى مجال النقل التى تتسق مع توجهات السعى لإزالة العوائق التي تحول دون تحقيق ذلك، وتقليص تكلفة النقل وعامل الوقت وبما يعزز من القدرة التنافسية للصادرات العربية.

وأكد وزير النقل أن الآمال والطموحات قد تواجهها بعض التحديات، أو تعترضها بعض العقبات، خاصة على صعيد التمويل، تستلزم جهدًا مشتركًا لتدبير مصادر التمويل المناسبة، والبحث عن أفضل السبل لجذب الاستثمارات لقطاع النقل.

وأشاد "عرفات" بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتوجه بالشكر للأمين العام للجامعة العربية والأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية السفير الدكتور كمال حسن علي، والدكتورة دينا الظاهر، مديرة إدارة النقل والسياحة، على الإعداد الجيد والمتميز لموضوعات هذه الدورة والجهود المستمرة في سبيل تعزيز التعاون المشترك وتفعيل دور قطاع النقل في التكامل العربي.
وأكد حرص القيادة السياسية وحكومة جمهورية مصر العربية على تفعيل وتطوير منظومة النقل وقطاعاتها المختلفة وربطها بشبكات النقل الإقليمية والعربية وتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بالربط مع الدول العربية وبما يساهم في تحقيق التكامل بشبكات النقل على المستوى العربي.
عرفات: نسعى لدعم الربط البري والبحري والجوي بين البلدان العربية.. صور
عرفات: نسعى لدعم الربط البري والبحري والجوي بين البلدان العربية.. صور
عرفات: نسعى لدعم الربط البري والبحري والجوي بين البلدان العربية.. صور
عرفات: نسعى لدعم الربط البري والبحري والجوي بين البلدان العربية.. صور
عرفات: نسعى لدعم الربط البري والبحري والجوي بين البلدان العربية.. صور
عرفات: نسعى لدعم الربط البري والبحري والجوي بين البلدان العربية.. صور
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