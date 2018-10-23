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تعليم

تطبيق برنامج الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية بكليات جامعة مطروح

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 04:34 م
الأستاذ الدكتور محمد
الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل القائم باعمال رئيس جامعة مطروح
أيمن محمود
أكد الدكتور محمد إسماعيل القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح، أنه يتم حاليًا التعاون مع وزارة الصحة بمطروح، لتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والأمراض السارية، وتم تطبيق برنامج المسح بكليات جامعة مطروح، ما عدا كلية التمريض التي سوف تأتي تباعًا.

وأوضح، أنه لابد التوعية الكافية لدى الطلاب بأهمية إجراء المسح الطبي وتحليل فيروس سي، لارتباطه بحصول الطلاب على شهادة التخرج وشهادة الدراسات العليا.

ووجه القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح الدكتور وائل لطفي، القائم بأعمال عميد كلية التمريض بضرورة توجه طلاب كلية التمريض إلى مستشفى مطروح العام، لإجراء تحليل فيروس سي أثناء التدريب العملي.

جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الأولى لمجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة مطروح للعام الجامعي 2018 / 2019 برئاسة القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح وعمداء الكليات, بمكتبة مصر العامة.
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