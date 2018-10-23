سفير مصر لدى أيرلندا تشارك فى مهرجان دبلن للفيلم العربي



وقد حرصت سها جندى على حضور عرضي فيلم الافتتاح، وفيلم "الشيخ جاكسون" للمخرج "عمرو سلامة"، معربة عن إعجابها بفكرة الفيلم غير التقليدية، والتي لاقت استحسانًا كبيرا من الجمهور.



صرحت "سها جندي" سفير مصر لدى أيرلندا اليوم الثلاثاء بأنه جرى عقد الدورة الخامسة لمهرجان دبلن للفيلم العربى خلال شهر أكتوبر الجارى، بمشاركة عدد من الأفلام المصرية والمغربية واللبنانية.وقالت السفيرة إنه تم عرض فيلم "البحث عن أم كلثوم" كفيلم افتتاح المهرجان، بحضور مدير المهرجان المخرج العالمى "جيم شيريدان" الحائز على عدة ترشيحات لجوائز الأوسكار والذى كانت تربطه صداقة قوية بالفنان العالمى "عمر الشريف" الذى شارك معه في افتتاح الدورة الأولى للمهرجان في عام 2014.كما شارك في المهرجان جمهور عربي وايرلندي مميز، إضافة إلى عدد من المهتمين بصناعة السينما في أيرلندا.