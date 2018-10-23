ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

سفير مصر لدى أيرلندا تشارك فى مهرجان دبلن للفيلم العربي

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:16 م
صدى البلد
أ ش أ
صرحت "سها جندي" سفير مصر لدى أيرلندا اليوم الثلاثاء بأنه جرى عقد الدورة الخامسة لمهرجان دبلن للفيلم العربى خلال شهر أكتوبر الجارى، بمشاركة عدد من الأفلام المصرية والمغربية واللبنانية.

وقالت السفيرة إنه تم عرض فيلم "البحث عن أم كلثوم" كفيلم افتتاح المهرجان، بحضور مدير المهرجان المخرج العالمى "جيم شيريدان" الحائز على عدة ترشيحات لجوائز الأوسكار والذى كانت تربطه صداقة قوية بالفنان العالمى "عمر الشريف" الذى شارك معه في افتتاح الدورة الأولى للمهرجان في عام 2014.

كما شارك في المهرجان جمهور عربي وايرلندي مميز، إضافة إلى عدد من المهتمين بصناعة السينما في أيرلندا.

وقد حرصت سها جندى على حضور عرضي فيلم الافتتاح، وفيلم "الشيخ جاكسون" للمخرج "عمرو سلامة"، معربة عن إعجابها بفكرة الفيلم غير التقليدية، والتي لاقت استحسانًا كبيرا من الجمهور.
loading...

ترشيحاتنا

حدثت في مصر.. قصة المعركة التي أنهت الحرب العالمية الثانية

مختار مختار مدرب الإنتاج يثير الرعب في الزمالك قبل مواجهة كأس مصر

طريقة عمل المهلبية للشيف شربينى

محافظ بورسعيد يضبط سيارتي تهريب بمنفذ الجميل ويأمر بوقفهما ٣ أشهر

تشكيل ناري للزمالك في مواجهة الإنتاج الحربي

شاهد... هدف تعادل الترجي في مرمى أول أغسطس من ركلة جزاء

قومي التنمية الزراعية يحذر من وصول كيلو البطاطس إلى 40 جنيها

زوزو ماضي.. وجه ارستقراطي وعيشة ضنك

المدعى العام: حادث قطار المغرب في 16 أكتوبر ناجم عن السرعة المفرطة

غرف نوم بناتي تسيطر عليها النعومة والجمال

هاني الناظر ينصح بشرب الماء بالليمون قبل النوم لهذا السبب

أول رد فعل من برزنتيشن بعد إعلان الزمالك فسخ التعاقد معها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

غرف نوم بناتي تسيطر عليها النعومة والجمال

أشرف صبحي يلتقي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة البحريني .. صور

الدفايات الشعبية.. سلاح الغلابة للاستعداد لبرد الشتاء .. صور

فيديو

التنمية المحلية: خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين ضمن مبادرة صوتك مسموع.. فيديو
الرئاسة: بلغاريا كانت صوت مصر بالاتحاد الأوروبي بعد 30 يونيو.. فيديو
الكهرباء تكشف حقيقة زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة.. فيديو
مها بهنسي تكشف السبب الرئيسي لارتفاع أسعار البطاطس .. فيديو
متحدث الكهرباء يوضح اشتراطات تركيب العدادات الكودية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟