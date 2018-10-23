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أخبار العالم

رئيس وزراء الأردن الأسبق: لا بد من خارطة طريق محددة لإنهاء صراع الحضارات

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:38 م
صدى البلد
أ ش أ
قال رئيس وزراء الأردن الأسبق طاهر المصري إننا بحاجة إلى خارطة طريق محددة من أجل إصلاح الأمور وتحقيق التكامل، وإنهاء صراع الحضارات، داعيا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لتدعيم هذا من أجل بدء عملية الإصلاح.

وأضاف المصري - في كلمته اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الأولى من ندوة الأزهر الدولية بعنوان (الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل) بحضور شيخ الأزهر - أن أحوال العرب والإسلام والغرب لا تسير بالشكل اللازم بالرغم من المقالات التي كتبت والمؤتمرات التي عقدت بخصوص هذا الشأن، إلا أنه لم يتم الوصول إلى نتائج محددة حتى الآن، مشيرا إلى أننا ما زلنا في طور إبداء الرأي.

وأكد ضرورة تحديد ما هو المطلوب من كل طرف، فالعالم الإسلامي يحتاج إلى اتخاذ إجراءات جريئة مثل تحديد علاقة الدين بالدولة خاصة بعد ظهور الدين السياسي في العديد من الدول، حيث أن خلط الدين بالسياسة أدى إلى حدوث العديد من الأخطاء، وأشار إلى أن علاقة الدين بالدولة يجب أن تقوم على الديمقراطية والإصلاح والحوار.

وأوضح أن العالم الإسلامي والعربي بحاجة إلى العديد من الإصلاحات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من خلال العلم والتكنولوجيا من أجل مواكبة التقدم التقني والعلمي في العالم.

وأشار إلى أن دول العالم العربي والإسلامي يجب أن تقوم فيها النظم السياسية على الانتخابات بحيث تكون الدولة مؤسسية قائمة على تداول السلطة، منوها بأن العالم الإسلامي يجب أن يبدأ بذاته أولا من أجل أن يقوم العالم الأوروبي بالدور المنوط به.

وتابع أن الأحداث السياسية التي تدور في أوروبا من قبل الوطنية بدأت تؤثر على تماسكها والتي تعود أسبابها إلى ما يحدث في العالم العربي من أعمال إرهابية من قبل الجماعات الإرهابية المتطرفة..مشيرا إلى أننا شركاء مع أوروبا حيث إن الوضع الأمني في منطقتنا يؤثر عليها.

وطالب بتأليف لجنة حكماء لتحديد ما يجب فعله من أجل إنهاء صراع الحضارات الذي يعاني منه عالمنا اليوم، فلابد من وجود حوار حضارات بين العالم العربي والإسلامي والأوروبي لا صراع.
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