إعداد الدراسة الذاتية لكلية طب سوهاج

عقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، اليوم، اجتماعا مع فريق إعداد الدراسة الذاتية لكلية الطب البشري، لمناقشة إعداد الدراسة الذاتية من أجل تجديد اعتماد الكلية وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعي.



جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق عميد كلية الطب، والدكتور حسان النعماني وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أسامة رشاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع،



وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، إن كلية الطب البشري من الكليات المتميزة بالجامعة بما بها من كوادر وخبرات، ساهمت وما زالت تساهم في خدمة المجتمع، وحث أعضاء هيئة التدريس على الاجتهاد والتكاتف من أجل الحصول على الاعتماد، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على توفير كل ما تحتاجه الكلية من متطلبات من أجل تجديد الاعتماد.



وذكر الدكتور مصطفي عبد الخالق عميد الكلية، أنه تم مناقشة الوضع الراهن للكلية والتحديات التي تواجهها، واستعراض الوضع المأمول للكلية، وتحديد الفجوة بين الواقع والمأمول للحفاظ علي الاعتماد، بالإضافة إلى مناقشة خطة إعداد الدراسة الذاتية للكلية، والتي تشمل ١٢ معيارا للاعتماد تتضمن كافة الجوانب الموجودة في الكلية من ناحية القدرة المؤسسية والفعالية التعليمية.



وفِي نهاية اللقاء تم فتح باب الحوار بين رئيس الجامعة وفريق إعداد الدراسة لمناقشة بعض الاقتراحات واحتياجات الكلية.

