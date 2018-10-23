ندوة تثقيفية عن انتصارات أكتوبر لـ طلاب من أجل مصر بجامعة بنها

نظمت اسرة طلاب من اجل مصر اليوم الثلاثاء بالتنسيق مع ادارة جامعة بنها ندوة تثقيفية بمناسبة انتصارات أكتوبر .



واقيمت الندوة بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية التجارة ، وتحدث فى الندوة اللواء على عرفة احد ابطال حرب اكتوبر ، وبحضور محافظ الاقليم وبمشاركة حوالى 250 طالب .



يذكر ان اسرة طلاب من اجل بمصر عقدت عدة فاعليات بمناسبة ذكرى انتصارات حرب اكتوبر فى جميع الجامعات المصرية وبحضور عدد كبير من الطلبة.