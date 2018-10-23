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ندوة تثقيفية عن انتصارات أكتوبر لـ طلاب من أجل مصر بجامعة بنها

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:47 م
اسرة طلاب من اجل
اسرة طلاب من اجل مصر
مصطفى الرماح
نظمت اسرة طلاب من اجل مصر اليوم الثلاثاء بالتنسيق مع ادارة جامعة بنها ندوة تثقيفية بمناسبة انتصارات أكتوبر .

واقيمت الندوة بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية التجارة ، وتحدث فى الندوة اللواء على عرفة احد ابطال حرب اكتوبر ، وبحضور محافظ الاقليم وبمشاركة حوالى 250 طالب .

يذكر ان اسرة طلاب من اجل بمصر عقدت عدة فاعليات بمناسبة ذكرى انتصارات حرب اكتوبر فى جميع الجامعات المصرية وبحضور عدد كبير من الطلبة.
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