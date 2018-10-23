ندوة تثقيفية عن انتصارات أكتوبر لـ طلاب من أجل مصر بجامعة بنها

نظمت اسرة طلاب من اجل مصر اليوم الثلاثاء بالتنسيق مع ادارة جامعة بنها ندوة تثقيفية بمناسبة انتصارات أكتوبر .
واقيمت الندوة بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية التجارة ، وتحدث فى الندوة اللواء على عرفة احد ابطال حرب اكتوبر ، وبحضور محافظ الاقليم وبمشاركة حوالى 250 طالب .
يذكر ان اسرة طلاب من اجل بمصر عقدت عدة فاعليات بمناسبة ذكرى انتصارات حرب اكتوبر فى جميع الجامعات المصرية وبحضور عدد كبير من الطلبة.
واقيمت الندوة بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية التجارة ، وتحدث فى الندوة اللواء على عرفة احد ابطال حرب اكتوبر ، وبحضور محافظ الاقليم وبمشاركة حوالى 250 طالب .
يذكر ان اسرة طلاب من اجل بمصر عقدت عدة فاعليات بمناسبة ذكرى انتصارات حرب اكتوبر فى جميع الجامعات المصرية وبحضور عدد كبير من الطلبة.