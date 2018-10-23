محافظ المنيا يقرر إعفاء سيارات الجنائز من رسوم عبور المعديات.. صور

قرر اللواء قاسم حسين محافظ المنيا إعفاء سيارات الجنائز من رسوم عبور المعديات التابعة للمحافظة علي مستوي جميع المراكز.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ المنيا للمرور علي المعديات النيلية بناحية مركز أبوقر قاص، حيث تم المرور علي معدية بني حسن الشروق، ومعدية الشيخ تمي، للتأكد من إجراءات الأمن وانتظام العمل بها والتأكد من سلامة التراخيص وإجراءات الأمن والسلامة.



شدد المحافظ على ضرورة التفتيش الدوري على الوحدات النيلية والمعديات، للتأكد من التراخيص الصادرة لها والصلاحية الفنية، واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، والحمولة المقررة، وكافة الاشتراطات اللازمة للتشغيل.