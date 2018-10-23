ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ المنيا يقرر إعفاء سيارات الجنائز من رسوم عبور المعديات.. صور

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 04:37 م
محافظ المنيا يقرر
محافظ المنيا يقرر إعفاء سيارات الجنائز من رسوم عبور المعديات
أيمن رياض
قرر اللواء قاسم حسين محافظ المنيا إعفاء سيارات الجنائز من رسوم عبور المعديات التابعة للمحافظة علي مستوي جميع المراكز.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ المنيا للمرور علي المعديات النيلية بناحية مركز أبوقر قاص، حيث تم المرور علي معدية بني حسن الشروق، ومعدية الشيخ تمي، للتأكد من إجراءات الأمن وانتظام العمل بها والتأكد من سلامة التراخيص وإجراءات الأمن والسلامة.

شدد المحافظ على ضرورة التفتيش الدوري على الوحدات النيلية والمعديات، للتأكد من التراخيص الصادرة لها والصلاحية الفنية، واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، والحمولة المقررة، وكافة الاشتراطات اللازمة للتشغيل.
محافظ المنيا يقرر إعفاء سيارات الجنائز من رسوم عبور المعديات.. صور
محافظ المنيا يقرر إعفاء سيارات الجنائز من رسوم عبور المعديات.. صور
محافظ المنيا يقرر إعفاء سيارات الجنائز من رسوم عبور المعديات.. صور
محافظ المنيا يقرر إعفاء سيارات الجنائز من رسوم عبور المعديات.. صور
محافظ المنيا يقرر إعفاء سيارات الجنائز من رسوم عبور المعديات.. صور
loading...

ترشيحاتنا

وصفة سريعة طبيعية لعلاج الشيب المبكر

محافظ بورسعيد يضبط سيارتي تهريب بمنفذ الجميل ويأمر بوقفهما ٣ أشهر

شاهد.. درة بإطلالة لافتة في شوارع روما

صراع الزمالك واللجنة الأوليمبية يصل البرلمان.. عبد العال يحسم الجدل: دورها فنى.. والاستقواء بالدعم الدولي غير مقبول.. والتقاعس عن تطبيق القانون جريمة

النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بالسكة الحديد للمحاكمة لتسببهم في وفاة 43 شخصا

الملك سلمان يستقبل أفراد عائلة جمال خاشقجي

وصفة مذهلة تساعدك على التخلص من آلام أسفل الظهر والركبتين

إبراهيم سعيد يعلق على فسخ تعاقد الزمالك مع برزنتيشن

تشكيل ناري للزمالك في مواجهة الإنتاج الحربي

قرار عاجل من وزير التموين بشأن تخفيض أسعار الدواجن واللحوم المجمدة

الأمير محمد بن سلمان يحضر لقاء والده مع عائلة جمال خاشقجي

العاهل السعودي يتسلم رسالة من الرئيس السيسي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية: ضبط أكبر مزور للمحررات الرسمية بالصف.. صور

عرفات: بحث دراسة إنشاء مركز عربي متخصص بالنقل المستدام.. صور

شاهد.. درة بإطلالة لافتة في شوارع روما

القوات المسلحة تفتتح مدرستين لخدمة التجمعات البدوية والنائية بجنوب سيناء

تعرفي على النظام الغذائي لـ بلقيس لاستعادة رشاقتها بعد الولادة

فيديو

شاهد.. إعصار قوي يجتاح قبرص
رئيس وزراء بلغاريا: السيسي يسعى لتحقيق الأمان لمصر والسائحين.. فيديو
بويكو بوريسوف: نعمل على تشجيع السياحة البلغارية إلى مصر.. فيديو
رئيس وزراء بلغاريا: افتتاح جامعة بلغارية فى مصر خلال عام.. فيديو
السيسي: تعاون مشترك مع بلغاريا في جميع المجالات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟