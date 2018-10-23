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حوادث

المؤبد لمتهمين والمشدد 15 سنة لآخر في قضية داعش الشرقية

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:46 م
صورة ارشيفية - محاكمات
صورة ارشيفية - محاكمات
أحمد مهدي
قضت محكمة شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بمعاقبة كل من كمال صبحي، وعبدالغني، بالسجن المؤبد، والمشدد ١٥ سنة للمتهم الثالث محمد سليم، في القضية رقم ٩٦ لسنة ٢٠١٨ عسكرية، والمعروفة اعلاميا بـ داعش الشرقية. 

كما عاقبت المحكمة المتهم محمد طارق في القضية رقم ٩٦ لسنة ٢٠١٨ عسكرية، بالمشدد ١٥ سنة. 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية "تنظيم داعش" أسست على خلاف الدستور والقانون، ورصد بعض المنشآت الحيوية وبعض المناطق العسكرية منها معسكر الدفاع الجوي في الزقازيق، ورصد بعض الكنائس ومحال المسيحيين التجارية تمهيدا لاستهدافها.
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