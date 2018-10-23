المؤبد لمتهمين والمشدد 15 سنة لآخر في قضية داعش الشرقية

قضت محكمة شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بمعاقبة كل من كمال صبحي، وعبدالغني، بالسجن المؤبد، والمشدد ١٥ سنة للمتهم الثالث محمد سليم، في القضية رقم ٩٦ لسنة ٢٠١٨ عسكرية، والمعروفة اعلاميا بـ داعش الشرقية.





كما عاقبت المحكمة المتهم محمد طارق في القضية رقم ٩٦ لسنة ٢٠١٨ عسكرية، بالمشدد ١٥ سنة.



