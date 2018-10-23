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محافظ الإسكندرية: مشاركة 700 ألف مواطن بمبادرة القضاء على فيروس سي.. فيديو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:50 م
محافظ الإسكندرية،
محافظ الإسكندرية، عبد العزيز قنصوة
آيات أحمد
قال محافظ الإسكندرية، عبد العزيز قنصوة، إن هناك 700 ألف مواطن شاركوا بمبادرة القضاء على فيروس سي خلال 3 أسابيع، لافتًا إلى أن هناك 40 ألف مواطن سكندرى شارك فى المبادرة خلال الأسبوع الجارى.

وناشد محافظ الإسكندرية، فى لقاء خاص على فضائية "اكسترا نيوز"، الماوطنين بالنزول والمشاركة فى المبادرة للاطمئنان على صحته، مشيرًا إلى أن المواطن الذى سيشارك فى المبادرة هو من سيعالج.

وأوضح أن معدل تردد المواطنين السكندريين على المباردة جيد جدًا، ومن المتوقع زيادة الأعداد فى الفترة المقبلة.

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